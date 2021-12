Roussas Roussas Drôme, Roussas Concert Fanny AZZURO Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

Roussas

Concert Fanny AZZURO Roussas, 18 décembre 2021, Roussas. Concert Fanny AZZURO Roussas

2021-12-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-18 19:30:00 19:30:00

Roussas Drôme Roussas EUR Récital de piano. Préludes de Rachmaninov.

Fanny Azzuro a le piano vagabond, empruntant tous les chemins du clavier que lui ouvre son appétence de répertoires, de rencontres et d’expériences. culturefestivitesroussas@gmail.com +33 4 75 98 54 24 Roussas

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Roussas Autres Lieu Roussas Adresse Ville Roussas lieuville Roussas