Concert Famous Rogues Rue de la Papeterie Beautiran, samedi 23 mars 2024.

Concert Famous Rogues Rue de la Papeterie Beautiran Gironde

Après la projection du film Sugar Man par BeautiCiné, le groupe Famous Rogues, invité par la municipalité, se produira en concert à l’espace culturel.

Le son de l’ouest américain et le blues font partie de leur répertoire. Le duo bordelais Famous Rogues jouera, avec des guitares en métal et des harmonicas, des morceaux de blues, folk et country.

En savoir plus https://www.famousrogues.fr .

Date et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Rue de la Papeterie Espace culturel

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@mairie-beautiran.fr

