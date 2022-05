Concert « Famille en scène – découverte de la guitare classique » par Ekaterina Khoreva. Un voyage musical inattendu à partager en famille ! L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 25 juin 2022, Menton.

Concert « Famille en scène – découverte de la guitare classique » par Ekaterina Khoreva. Un voyage musical inattendu à partager en famille !

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 25 juin à 15:00

Semaine de la Musique : Concert « Famille en scène – découverte de la guitare classique » par Ekaterina Khoreva. Un voyage musical inattendu à partager en famille ! Ekaterina Khoreva commence la guitare classique et le piano à l’âge de 6 ans sous la direction de son père, professeur reconnu et médaillé par la Fédération de la Russie. Très jeune, considérée comme une enfant prodige, elle joue en soliste, en quatuor, puis en duo avec son frère dans les plus grandes salles de Russie et participe à de nombreux festivals de renom (Saint-Petersbourg, Moscou, Minsk, Dniepropetrovsk, Poltava, Donetsk, Voronezh, Ekaterinbourg). Entre 1992 et 1998, elle devient lauréate de sept concours internationaux en soliste. Elle a créé en 2012 sa propre école à Nice, l’Académie de guitare franco-russe Khorev. Ekaterina continue d’enseigner la musique et de donner de nombreux concerts en soliste, en ensemble Duo Khorev avec son frère, ainsi que dans l’orchestre Philarmonique de Monte-Carlo et l’orchestre de l’Opéra de Nice. Ekaterina Khoreva vous invite à redécouvrir la guitare à travers un voyage musical : l’alliance parfaite de l’exigence classique, en passant par la musique espagnole, italienne et russe, jusqu’aux musiques modernes et contemporaines. La sensibilité de la soliste, sa virtuosité et une réelle énergie raviront les mélomanes.

gratuit, entrée libre

Concert « Famille en scène – découverte de la guitare classique » par Ekaterina Khoreva. Un voyage musical inattendu à partager en famille !

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T16:30:00