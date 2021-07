Saint-Denis Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Concert Fakuli – musique malienne Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Concert Fakuli – musique malienne
Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis, 16 juillet 2021, Saint-Denis.

le vendredi 16 juillet à 16:30

**Concert Fakuli – musique malienne** Depuis des années, Fakuli anime les journées et soirées des habitants de Stains et Saint-Denis. Accompagnés par les merveilleuses mélodies mandingues, les visiteurs voyageront à la découverte de la musique et des chants populaire du folklore du Mali. Une belle occasion d’écouter des instruments traditionnels comme le Balafon, le Kora, le Djembé et beaucoup d’autres ! De 12h à 16h vous pourrez profiter d’une offre de restauration du BMK (Paris BaMaKo) – Vente de plats traditionnels africains. Le Parti Poétique vous invite à profiter d’une journée festive à Zone Sensible autour du continent africain, organisée en partenariat avec l’association BMK – Paris Bamako. Le temps d’une journée, vous pourrez participer à des ateliers de cuisine découvrir des stands d’artisans du continent africain et profiter d’un concert du groupe Fakuli à partir de 16h30. Une offre de restauration sur place vous sera également proposée par BMK ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE Concert Fakuli – musique malienne Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T16:30:00 2021-07-16T18:00:00

Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis
Adresse 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis