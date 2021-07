Paris Le Hall de la chanson Paris Concert – Faire corps avec Anne Sylvestre Le Hall de la chanson Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert – Faire corps avec Anne Sylvestre Le Hall de la chanson, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Concert – Faire corps avec Anne Sylvestre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Hall de la chanson libre, sur inscription

Anne Sylvestre (1934 – 2020), autrice, compositrice, interprète, 60 ans de carrière, font d’elle une artiste émancipée et déterminée qui pose la question de ce qu’est être une femme. Le Hall de la chanson 211 avenue Jean-Jaurès – Pavillon du Charolais 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Hall de la chanson Adresse 211 avenue Jean-Jaurès - Pavillon du Charolais 75019 Paris Ville Paris lieuville Le Hall de la chanson Paris