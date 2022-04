CONCERT FÀILTE – MUSIQUE IRLANDAISE Parthenay, 29 avril 2022, Parthenay.

CONCERT FÀILTE – MUSIQUE IRLANDAISE LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

2022-04-29 21:00:00 – 2022-04-29 23:30:00 LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay Deux-Sèvres

EUR Le Coupe Gorge vous invite pour un concert unique de Fàilte (“Bienvenue” en irlandais) : duo composé d’un gallois, Rob (guitare, mandoline, voix) et d’un autralo-irlandais, Michael (violon, accordéon, voix).

Le duo de musiciens vont vous faire voyager à travers des standards de musiques traditionnelles irlandaises, mais également avec des morceaux de The Pogues, The Beatles… et quelques chansons françaises.

Entrée libre et gratuite

LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

