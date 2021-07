Concert Faculté d’Éducation (Université de Montpellier), 18 septembre 2021, Montpellier.

Concert

Faculté d’Éducation (Université de Montpellier), le samedi 18 septembre à 10:00

* On chante toujours à la Faculté d’Education ! * La Faculté D’Education (FDE, Université de Montpellier) 2 place Marcel Godechot, station Philippidès, existe sur un lieu dédié à la formation des maîtres depuis l’école normale d’instituteurs (1853-1991), et l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (1991-2012). * Le samedi 18 septembre, de 10h à midi, la FDE ouvrira ses portes au public le plus large et en particulier aux anciennes et anciens des écoles normales et de l’IUFM. Ils y retrouveront les chansons de l’école… Des chorales d’adultes et d’enfants vous proposeront leur participation sur le thème de cette année : « Patrimoine pour tous ». Et vous pourrez écouter et aussi participer, en chantant, en racontant vos souvenirs d’école… Avec une visite historique des jardins…

Venez avec vos chants d’école et vos souvenirs ! Il est souhaitable de s’inscrire. Parc à voitures possible en précisant à l’entrée : journée du patrimoine

On chante toujours à l’école ! Chorales d’adultes et d’enfants, chansons et souvenirs, avec les anciennes et anciens des écoles normales et de l’IUFM de Montpellier.

Faculté d’Éducation (Université de Montpellier) 2 place Marcel Godechot 34000, Montpellier Montpellier Centre Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00