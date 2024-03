CONCERT FACTEUR ZEBRE – FETE DE LA POESIE JEUNESSE Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, samedi 10 février 2024.

CONCERT FACTEUR ZEBRE – FETE DE LA POESIE JEUNESSE Facteur Zèbre, c’est un groupe Toulousain de musique pop-noise entre rock et poésie, où les textes et la musique font sens Samedi 10 février, 20h00 Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Facteur Zèbre

Événement unique lors du Marché de la poésie

Soirée Concert

Facteur Zèbre, c’est un groupe Toulousain de musique pop-noise entre rock et poésie, où les textes et la musique font sens ! Il a été fondé par Pierre Soletti, co-fondateur de la Fête de la poésie jeunesse.

Une première partie en lecture poétique avec Jean-Louis Massot.

*Gratuit / Sur réservation

Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/

concert adulte