Concert "Facteur Chevaux : Chante nuit" Châteaudouble

Drôme

Concert "Facteur Chevaux : Chante nuit" Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble

2022-03-26

Châteaudouble Drôme Duo folk alpin. Chanson épurées : une guitare et des harmonies vocales pour des textes-contes qui convoquent les esprits de la forêt ou les légendes montagnes. prog.c.tout.verre@gmail.com http://troquetdemarette.jimdo.com/ Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble

