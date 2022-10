CONCERT – FABULOUS SHEEP, 17 novembre 2022, .

CONCERT – FABULOUS SHEEP



2022-11-17 – 2022-11-17

Originaires de Béziers, Timothée Soulairol, Charles et Jacques Pernet, Piero Berini et Gabriel Ducellier forment le groupe Fabulous Sheep. Avec un univers à la pop anglaise punky, leur succès les emmènent un peu partout en France et en Europe.

Ils présentent ce soir leur deuxième album.

Entrée libre.

Originaires de Béziers, Timothée Soulairol, Charles et Jacques Pernet, Piero Berini et Gabriel Ducellier forment le groupe Fabulous Sheep. Avec un univers à la pop anglaise punky, leur succès les emmènent un peu partout en France et en Europe. Ils présentent ce soir leur deuxième album. Entrée libre.

zingazanga@beziers.fr +33 4 67 36 76 66

fabulous sheep

dernière mise à jour : 2022-10-16 par