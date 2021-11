Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Concert] Fabuleux La Fontaine Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Concert: Fabuleux La Fontaine
Dieppe, 18 décembre 2021

Passez un beau moment de musique au cours de ce concert autour des fables de Jean de La Fontaine ! [Dans le cadre des Folies Anciennes du Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe]

Contact: lbiville@sydempad.fr +33 2 32 14 44 58
https://www.dieppeconservatoire.fr/

