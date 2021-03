Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Concert Expressions végétales Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Concert Expressions végétales Ranrouët 44410 Herbignac, 2 mai 2021-2 mai 2021, Herbignac. Concert Expressions végétales

Ranrouët 44410 Herbignac, le dimanche 2 mai à 16:00

Par le duo Labotanique Un concert de musiques actuelles sur l’histoire de dix curieuse plantes sauvages! Deux es-ingénieurs agronomes mettent la science en musique et donnent la parole aux plantes mêlant rap, slam et synthé.

Tout public. La programmation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries et en fonction de la situation sanitaire.

Public

Par le duo Labotanique Un concert de musiques actuelles sur l’histoire de dix curieuse plantes sauvages! Deux es-ingénieurs agronomes mettent la science en musique et donnent la parole aux plan… Ranrouët 44410 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-02T16:00:00 2021-05-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Ranrouët 44410 Herbignac Adresse Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac