Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean, Drôme Concert – Exposition – Lecture : Le Gardien de Gillons Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean

Drôme

Concert – Exposition – Lecture : Le Gardien de Gillons Châtillon-Saint-Jean, 4 septembre 2021, Châtillon-Saint-Jean. Concert – Exposition – Lecture : Le Gardien de Gillons 2021-09-04 – 2021-09-04 La Chapelle de Gillons Chapelle de Gillons

Châtillon-Saint-Jean Drôme Châtillon-Saint-Jean EUR Cette manifestation met à l’honneur le livre de Pierre JOSQUIN “LE GARDIEN DE GILLONS”. Cette chronique part de l’histoire de Gillons et se transforme en un voyage de l’auteur au cœur de la Vie. Elle relate son vécu sans artifice ni apprêt. +33 4 75 02 43 02 http://www.gillons.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean, Drôme Autres Lieu Châtillon-Saint-Jean Adresse La Chapelle de Gillons Chapelle de Gillons Ville Châtillon-Saint-Jean lieuville 45.10766#5.11851