Le 6 novembre prochain à 20h30, le Chœur de Chambre de Lourdes interprétera, sous la direction d'Arnaud Penet, le Stabat Mater d'Anton Dvorak en la Basilique de l'Immaculée Conception (supérieure) . Organisé en partenariat avec l'association le toit du Chœur, ce concert constituera l'occasion de présenter l'œuvre picturale de Philippe Pujo Ecce Homo en regard de l'inspiration musicale qui a accompagné l'artiste tout au long de son travail de création de ces 14 stations du Chemin de Croix. Après son exposition durant les Estivales de Lourdes, la présentation de l'œuvre et sa prestigieuse illustration musicale aura lieu à Lourdes au Sanctuaire donc mais également aux Escales d'automne de Sauveterre sous l'égide du Conseil Départemental du 65. Le futur chemin de Croix de l'église paroissiale devrait avant son installation définitive faire un dernier détour à Toulouse en la Basilique Saint-Sernin. Au terme de 18 mois de disette du spectacle vivant, Christian Gélis, Arnaud Penet et les membres de l'association seront heureux de retrouver le public .Au cours de ce long intermède Le toit du Chœur a poursuivi son action culturelle par une collaboration étroite avec Philippe PUJO dont le fruit nous permet de remercier chaleureusement les mécènes et donateurs qui soutiennent ce projet. La soirée est ouverte à tous en libre participation, les recettes profiteront à la réhabilitation de l'église paroissiale qui se poursuit. (Pass sanitaire et port du masque obligatoire en l'état actuel de la réglementation anti Covid 19)

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse LOURDES Avenue Mgr Théas Ville Lourdes lieuville 43.09738#-0.05835