[ Concert + Expo ] l’Ensemble vocal Largentière + Vera Molnár & aurèce vettier Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité Paris, 29 juin 2023, Paris.

Le jeudi 29 juin 2023

de 21h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dans une obscurité énigmatique, 12 chanteurs mêlent Renaissance et Fluorescence face à une œuvre luminescente éclairée à la lumière noire.

À l’occasion de l’exposition « AD.VM.AV.IA, De l’autre côté du polyèdre », Transfo invite l’Ensemble vocal Largentière à chanter le sacré et le profane contemporain d’Albrecht Dürer, auquel Vera Molnár et aurèce vettier ont rendu hommage via l’Intelligence Artificielle.

Sous la direction d’Anne-Sophie Perret : 8 propositions puisées dans les répertoires de Thomas Tallis, Claudio Monteverdi, John Wilbye, Cristobal de Morales, William Byrd, Tomas Luis de Victoria, Guillaume Bouzignac et Josquin des Prés.

–

Cet événement est proposé dans la continuité des visites de l’exposition, accessible le même jour dès 18h.

–

L’Ensemble vocal Largentière

Réunissant des chanteurs à la technique confirmée, l’Ensemble vocal Largentière est dirigé par Anne-Sophie Pernet depuis sa création en 2011. Il aborde un répertoire éclectique, allant de la Renaissance à l’époque contemporaine : programmes a cappella, avec piano, orgue ou ensemble instrumental ; oratorios et opéras mis en scène…

Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

Contact : https://fb.me/e/5yvEhY5QJ https://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite https://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite

Transfo Polyèdre luminescent de Vera Molnar et similigravure d’aurèce vettier