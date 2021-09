Paris LE MANDAPA Paris Concert EXILOFON par l’ensemble TRANSMOSAÎK à Paris (75) LE MANDAPA Paris Catégorie d’évènement: Paris

60 ans de mémoire en musique “_Comme le pont suspendu de Constantine, symbole de la ville passerelle entre ses rives aux contours déchiquetés, la musique arabo – andalouse était un lien entre les communautés que l’histoire a sépraées.”_ _-_ * _Un concert annoncé dans l’_**_Agenda du Collectif MDM IdF_** _-_

Vous avez la possibilité d’assister au spectacle à distance, un lien zoom sera envoyé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T20:30:00 2021-09-09T23:30:00

