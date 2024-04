Concert exceptionnel Violon et Orgue Alençon, samedi 20 avril 2024.

Concert exceptionnel Violon et Orgue Alençon Orne

Le Violon sera mis en musique par Natacha Triadou (cursus au Conservatoire National de Toulouse et à la Musikhochschule de Lübeck, élève de Lord Yehudi MENUHIN, enseignante et concertiste internationale) et les claviers du grand orgue seront tenus par Eric Lebrun (cursus au Conservatoire de Paris, titulaire du grand-orgue Cavaillé-Coll de l’église St-Antoine des Quinze-Vingts à Paris depuis 1990, concertiste international, compositeur, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur des Fossés, professeur à des masterclasses aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie, expert orgue auprès de la Commission Nationale des Monuments Historiques), qui nous interpréteront des œuvres de Mozart, Bach, Dvorak, Fauré, Kreisler, Beethoven, Vivaldi, Wieniawsky, Sarasate.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie amisorguesalencon61@hotmail.com

