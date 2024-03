Concert exceptionnel sur piano Pleyel 1905 église Notre-Dame à Mortagne-au-Perche Courgeon, samedi 6 avril 2024.

Concert exceptionnel de Laure Cholé sur piano PLEYEL 1905, organisé par Mortagne-au-Perche Patrimoine, au profit de la restauration de la chapelle Saint-François de l’Hôpital. Samedi 6 avril, 18h00 1

Organisé par Mortagne Patrimoine, au profit de la restauration de la chapelle Saint-François de l’Hôpital de Mortagne-au-Perche à l’occasion de l’accueil d’artisans pour les Journées Européennes des Métiers d’Art à Mortagne, parmi les animations en lien avec l’activité des exposants, un Concert de piano sera donné à Notre-Dame au profit de la restauration de la chapelle St-François de l’hôpital de Mortagne-au-Perche : Laure Cholé jouera sur un piano PLEYEL de concert de 1905, restauré par un des exposants !

Au programme : Haydn, Brahms, Mompou, Rachmaninov, …

église Notre-Dame à Mortagne-au-Perche place de l’église Mortagne-au-Perche 61400 Courgeon 61400 Orne