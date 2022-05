Concert exceptionnel – Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, sont heureux de vous proposer un concert exceptionnel, avec la participation de la Maîtrise de la cathédrale. Il se déroulera en la chapelle de l’établissement Saint Lazare.

concerts@pccb.fr +33 9 80 90 34 34 https://www.pccb.fr/

