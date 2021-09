La Gaubretière Eglise Saint-Pierre de La Gaubretière La Gaubretière, Vendée Concert exceptionnel en partenariat avec l’ONPL Eglise Saint-Pierre de La Gaubretière La Gaubretière Catégories d’évènement: La Gaubretière

le samedi 18 septembre à 17:00

A l’occasion des Journées du patrimoine, la Fondation du patrimoine des Pays de la Loire et l’Orchestre National des Pays de la Loire organisent un concert gratuit le samedi 18 septembre à 17h dans l’église Saint-Pierre de La Gaubretière. Le choeur de l’ONPL composé de 70 chanteurs se produira à capella. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Eglise Saint-Pierre de La Gaubretière 3 rue Jacques Forestier – 85130 LA GAUBRETIERE La Gaubretière Vendée

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

