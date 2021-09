Olivet Eglise Saint-Laurent d'Olivet Mayenne, Olivet Concert exceptionnel en partenariat avec l’ONPL Eglise Saint-Laurent d’Olivet Olivet Catégories d’évènement: Mayenne

Olivet

Concert exceptionnel en partenariat avec l’ONPL Eglise Saint-Laurent d’Olivet, 19 septembre 2021, Olivet. Concert exceptionnel en partenariat avec l’ONPL

le dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Laurent d’Olivet

A l’occasion des Journées du patrimoine, la Fondation du patrimoine des Pays de la Loire et l’Orchestre National des Pays de la Loire organisent deux concerts gratuits de chambre le dimanche 19 septembre à 15h et 17h dans l’église Saint-Laurent d’Olivet. Le trio à cordes de l’ONPL proposera des Variations Goldberg de Bach. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Entrée libre

Concert gratuit en partenariat avec l’ONPL Eglise Saint-Laurent d’Olivet Rue du Prieuré – 53410 OLIVET Olivet Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Olivet Autres Lieu Eglise Saint-Laurent d'Olivet Adresse Rue du Prieuré - 53410 OLIVET Ville Olivet lieuville Eglise Saint-Laurent d'Olivet Olivet