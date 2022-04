Concert exceptionnel Elektro/Folk Venterol Venterol Catégories d’évènement: Drôme

2022-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-15 21:00:00 21:00:00

Concert exceptionnel Elektro/Folk Venterol
2022-07-15 21:00:00

Venterol Drôme EUR 12

Chloé Thévenin , compositrice, productrice, dj, artiste pluridisciplinaire de la scène électronique et Piers Faccini, peintre et un songwriter délicat et raffiné pour un concert immersif et improvisé mêlant la musique électronique et acoustique.

