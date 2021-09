Landerneau La Grande Briqueterie Finistère, Landerneau Concert exceptionnel du groupe The Exholders à la Briqueterie de Landerneau La Grande Briqueterie Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

La Grande Briqueterie, le dimanche 19 septembre à 18:30 Entrée libre, sur inscription.

A ne pas manquer, la prestation de ce groupe de rock landernéen dans les murs de l’ancienne briqueterie de Landerneau ! La Grande Briqueterie Rue des Ecossais, 29800 Landerneau Landerneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T20:00:00

