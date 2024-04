Concert exceptionnel du groupe Délit de Fuite Place de l’Église Neuilly, vendredi 5 juillet 2024.

La municipalité et l’association culturelle La Jarnosse organisent un concert exceptionnel avec entracte et petite restauration le vendredi 5 juillet 2024 à 18h30.

Venez nombreux écouter et chanter des chansons françaises des années 60 à 80.

Convivialité et ambiance vintage assurées avec le groupe Délit de Fuite. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 18:30:00

fin : 2024-07-05

Place de l’Église Eglise Saint Martin de Neuilly

Neuilly 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.neuilly58@orange.fr

