Loiret

église Saint-Pierre, Chécy, le samedi 11 juin à 20:30

Décrits comme des «ambassadeurs de la France» aux «voix cristallines», les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde. « Ce qui fait la spécificité des Petits Chanteurs à la Croix de Bois c’est de vouloir transmettre, au-delà du concert lui- même, un message de Paix et de fraternité entre les peuples » explique Arnaud Riffet, chef de chœur. Un spectacle familial et accessible à tous.

En hommage à “Notre-Dame de Paris” le chœur vous interprétera des classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, mais aussi des œuvres plus actuelles tel que Sous le ciel de Paris. église Saint-Pierre,Chécy 45430 Chécy place Sainte Jeanne d’Arc Loiret

