Concert exceptionnel de Philippe Lindecker Saales

2021-11-21 17:30:00 – 2021-11-21

Saales 67420 Saales

L’association Environnement et Culture, dans le cadre de son année de 30e anniversaire, est heureuse de proposer un programme très riche : des sonates de Beethoven, Debussy, Fauré et Kreisler, avec l’association inédite de Philippe Lindecker, violon solo de l’orchestre philharmonique de Strasbourg et Michel Capperon au piano.

