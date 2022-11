Concert exceptionnel de l’Avent et de Noël Serres-et-Montguyard Serres-et-Montguyard Catégories d’évènement: Dordogne

Serres-et-Montguyard

Concert exceptionnel de l’Avent et de Noël Serres-et-Montguyard, 10 décembre 2022, Serres-et-Montguyard. Concert exceptionnel de l’Avent et de Noël

Église paroissiale Serres-et-Montguyard Dordogne

2022-12-10 – 2022-12-10 Serres-et-Montguyard

Dordogne EUR 7 Noëls de Lourmarin d’Henri Bosco chantés A cappella par Illo Humphrey, baryton-concertiste.

Concert organisé par l’Association Vox Nova en partenariat avec la mairie de Serres-et-Montguyard. 7 Noëls de Lourmarin d’Henri Bosco chantés A cappella par Illo Humphrey, baryton-concertiste.

Concert organisé par l’Association Vox Nova en partenariat avec la mairie de Serres-et-Montguyard. pdb

Serres-et-Montguyard

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Serres-et-Montguyard Autres Lieu Serres-et-Montguyard Adresse Église paroissiale Serres-et-Montguyard Dordogne Ville Serres-et-Montguyard lieuville Serres-et-Montguyard Departement Dordogne

Serres-et-Montguyard Serres-et-Montguyard Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serres-et-montguyard/

Concert exceptionnel de l’Avent et de Noël Serres-et-Montguyard 2022-12-10 was last modified: by Concert exceptionnel de l’Avent et de Noël Serres-et-Montguyard Serres-et-Montguyard 10 décembre 2022 Dordogne Église paroissiale Serres-et-Montguyard Dordogne Serres-et-Montguyard

Serres-et-Montguyard Dordogne