Concert exceptionnel d'Anne Etchegoyen

Poyartin

Concert exceptionnel d'Anne Etchegoyen Place de l'Église Eglise Saint-Barthélémy Poyartin

2022-05-21

Poyartin Landes Poyartin EUR Après son album « Les Voix Basques » disque d’or, un clip en langue basque à près de 3,5

millions de vues, puis un album relatant son pèlerinage jusqu’à St-Jacques de Compostelle, Anne Etchegoyen revient en force avec un nouvel opus, EMAZTE (= Femme) qui rend hommage à la femme.

Place de l’Église Eglise Saint-Barthélémy Poyartin

