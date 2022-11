Concert exceptionnel Buxy, 11 décembre 2022, Buxy.

0 0 EUR Concert exceptionnel, donné pour la 1ère fois à Buxy par Marie-Annick Nicolas violoniste surdouée, et la pianiste Agnès Graziano.

Biographie Marie-Annick Nicolas :

Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’honneur,

Marie-Annick Nicolas a suivi un parcours atypique.

Son palmarès est éblouissant.

Née en France, au Creusot en 1956, premier prix au CNSM de Paris à 13 ans (1969), elle devient entre 17 et 23 ans, l’une des plus jeunes et plus prestigieuses lauréates des grandes compétitions internationales, en particulier :

* Grand Prix Jacques Thibaud (Paris 1973),

* Grand Prix Henryk Szeryng (Paris 1973),

* Grand Prix Tchaïkowsky (Moscou 1974),

* Prix Reine Elisabeth de Belgique (Bruxelles 1976),

* Prix International de Montreal (1979).

Paris, 1975, promotion Françoise Giroud : Marie-Annick NICOLAS reçoit également le Prix de la Fondation de la Vocation.

Remarquée très tôt par David Oistrakh, elle étudie sur ses conseils en 1975-1976 au Conservatoire Tchaïkowsky de Moscou avec Boris Bielinki.

« Marie-Annick Nicolas joue du violon comme chantent les oiseaux. » (David Oistrakh, 1974, La Pravda, Moscou)

Le Maître dira d’elle : « Marie-Annick Nicolas ? L’une des plus grandes violonistes du monde ! ».

Titulaire d’un PhD (Doctorat Honoris Causa), la violoniste fut également assistante de Franco Gulli à l’Université d’Indiana (1977-1978), Bloomington, USA. On lui propose alors un poste à l’Université de Los Angeles où enseignait Jascha Heifetz, mais elle décline l’invitation, préférant suivre les conseils du grand violoncelliste Janos Starker, qui lui suggère de poursuivre sa carrière de concertiste.

De 1980 à 1986, elle occupe le poste de Super-Soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio-France Son ascension très précoce à une célébrité internationale l’a faite se produire sur les plus grandes scènes et dans plus de 25 pays (USA, Russie, Belgique, Canada, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Allemagne, Grèce, Israël, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Chypre, Luxembourg…).

Applaudie et accueillie en récital ou en soliste et unanimement saluée par la presse, le public et la Critique discographique !

Professeur à la Prestigieuse Haute Ecole de Musique (HEM) de Genève de 1993 à 2018, elle se partage entre l’enseignement de son art et les scènes internationales.

Le 31 mars 2013, Madame Marie-Annick Nicolas reçoit le grade de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’honneur.

Pour saluer cette Artiste hors du commun, la Fédération Internationale d’Astronomie et la NASA lui ont rendu un exceptionnel hommage en baptisant une Planète de notre système solaire à son nom. Ainsi, quelque part dans l’univers, le nom de Marie-Annick Nicolas est inscrit pour l’éternité…

Marie-Annick Nicolas joue un Andrea Guarnerius-Crémone de 1647.

Biographie Agnès Graziano :

Née à Lyon en 1984, elle commence le piano à l’âge de 3 ans puis devient l’élève de Jean-Marc Pont-Marchesi qui décèle en elle de très grandes aptitudes. Il l’encourage à entrer au Conservatoire National de Région de Lyon où elle obtient à l’âge de 13 ans sa médaille d’or de piano, de formation musicale et de musique de chambre.

Elle entre la même année au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSM) dans la classe de Roger Muraro. Elle y terminera son cursus à l’âge de 17 ans.

Elle étudie aussi le piano avec François-René Duchable, Maria-Joao Pires, Pierre-Laurent Aimard et Stéphane Blet qui lui dédie une œuvre : « Etude ».

Dès 2001, Agnès Graziano remporte plusieurs concours internationaux. De plus, elle obtient en 2005 le Grand Prix spécial du jury au concours Piano Campus et est invitée au festival d’Auvers sur Oise durant lequel elle accompagne le trompettiste Romain Leleu.

Elle donne aussi de nombreux récitals en soliste (festival d’Auvers-sur-Oise, festival de Radio France, festival Autour d’un piano, festival Liszt en Provence, etc.) et avec orchestre (orchestre de Saxe Schonebeck, la Camerata de France, orchestre Symphonique d’Orléans…)

Depuis 2009, Agnès enseigne l’accompagnement au Conservatoire de Bellegarde sur Valserine et depuis 2013, au Conservatoire de Mâcon.

