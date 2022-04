Concert exceptionnel au profit de l’Ukraine Marie du 17ème Arrondissement, 19 avril 2022, .

En ces jours dramatiques, où une agression militaire s’est produite aux frontières de notre Europe, la Maison de l’Europe de Paris a pris l’initiative d’organiser un concert pour exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien. La Mairie du 17ème arrondissement a accepté de s’associer à cet événement. De nombreuses personnalités viendront soutenir cette action. Nous souhaitons remercier Madame Min-Jung Kym, ([www.minjungkym.com](http://www.minjungkym.com)) pianiste, concertiste franco-britannique, artiste Steinway qui se produira bénévolement lors de cette soirée caritative. Elle nous proposera un programme voyageant à travers l’Europe et comprenant des œuvres de Chopin, Brahms, Liszt Debussy et Mussorsky. Les bénéfices seront reversés à la Fondation de France. Nous remercions également Monsieur Hanlet et « Pianos Hanlet » qui a mis généreusement l’instrument à notre disposition et la société de transport de pianos Transpianos. Mobilisez-vous ! Soyez solidaire ! Venez nombreux ! Rendez-vous à la Mairie du 17ème arrondissement de Paris, 16-20 Rue des Batignolles, 75017 Paris Avec la participation de Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris, Valérie DREZET-HUMEZ, cheffe de la Représentation de la Commission européenne en France, Arnaud NGATCHA, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie, Geoffroy BOULARD, maire du 17ème arrondissement de Paris, Jean-Didier BERTHAULT, conseiller de Paris, Groupe Changer Paris et de Frédéric THERET, directeur du développement à la Fondation de France.

