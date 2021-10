Concert exceptionnel à Orléans – Nuées Salle de l’Institut,Orléans, 27 novembre 2021, Orléans.

Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire en musique autour d’un nouveau programme festif, davantage axé sur la création, qui reflètera autant le chemin parcouru ces 10 dernières années que celui que nous emprunterons demain. Ce programme intitulé « Nuées », du nom d’une composition de Fabien Touchard sur un poème de Joachim du Bellay, porte comme sous-titre « Multitude formant un groupe compact ». Cette « multitude » sera constituée par de nouvelles créations et de nouveaux arrangements écrits spécialement pour l’Ensemble. Le « groupe compact » c’est Perspectives qui viendra réunir cette multitude d’horizons au son de la voix. Nous avons hâte de vous retrouver après 2 ans d’absence à Orléans ! Entrée libre sur réservation [[https://www.helloasso.com/associations/ensemble-perspectives/evenements/concert-anniversaire-orleans-27-novembre-2021](https://www.helloasso.com/associations/ensemble-perspectives/evenements/concert-anniversaire-orleans-27-novembre-2021)](https://www.helloasso.com/associations/ensemble-perspectives/evenements/concert-anniversaire-orleans-27-novembre-2021) Joachim DU BELLAY (1522 – 1560) Je vis l’oiseau qui le soleil contemple D’un faible vol au ciel s’aventurer, Et peu à peu ses ailes assurer, Suivant encor le maternel exemple. Je le vis croître, et d’un voler plus ample Des plus hauts monts la hauteur mesurer, Percer la nue, et ses ailes tirer Jusqu’au lieu où des dieux est le temple. Là se perdit : puis soudain je l’ai vu Rouant par l’air en tourbillon de feu, Tout enflammé sur la plaine descendre. Je vis son corps en poudre tout réduit, Et vis l’oiseau, qui la lumière fuit, Comme un vermet renaître de sa cendre.

L’Ensemble Perspectives fête ses 10 ans en 2021 !

Salle de l’Institut,Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:30:00 2021-11-27T21:00:00