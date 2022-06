Concert Excelsior

2022-07-26 – 2022-07-26 Retrouvez l’orchestre Excelsior en concert ce mardi 26 juillet à la salle du Manège d’Hesdin !

Entrée :

– 10€ dans notre billetterie et sur place le 26 juillet

– 12€ sur Ticketmaster Permanence billetterie à l’office de tourisme Vallées d’Opale Ville d’Hesdin :

– Jeudi 30 juin de 14H30 à 17H00

– Mercredi 13 juillet de 14H30 à 17H00

