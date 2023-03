Concert évènement : Natasha St Pier pour son tout nouveau spectacle « Jeanne » Église L'Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs Catégories d’Évènement: Doubs

L'Isle-sur-le-Doubs

Concert évènement : Natasha St Pier pour son tout nouveau spectacle « Jeanne » Église, 24 juin 2023, L'Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs. Concert évènement : Natasha St Pier pour son tout nouveau spectacle « Jeanne » 17 rue de la Velle Église L’Isle-sur-le-Doubs Doubs Église 17 rue de la Velle

2023-06-24 – 2023-06-24

Église 17 rue de la Velle

L’Isle-sur-le-Doubs

Doubs L’Isle-sur-le-Doubs 40 40 EUR Concert évènement : Natasha St Pier pour son tout nouveau spectacle « Jeanne »

Partenariat avec l’association REV’évasion

Mercredi 24 juin 2023 à 20h00 à l’Église de l’Isle-sur-le-Doubs.

Tarif : 40,00€

Tarif premium (placé devant) : 42,00€

La billetterie est ouverte à partir du 1er février, les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme de Baume les Dames (03 81 84 27 98). +33 3 81 84 27 98 Église 17 rue de la Velle L’Isle-sur-le-Doubs

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, L'Isle-sur-le-Doubs Autres Lieu L'Isle-sur-le-Doubs Adresse L'Isle-sur-le-Doubs Doubs Église 17 rue de la Velle Ville L'Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs Departement Doubs Lieu Ville Église 17 rue de la Velle L'Isle-sur-le-Doubs

L'Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'isle-sur-le-doubs l'isle-sur-le-doubs/

Concert évènement : Natasha St Pier pour son tout nouveau spectacle « Jeanne » Église 2023-06-24 was last modified: by Concert évènement : Natasha St Pier pour son tout nouveau spectacle « Jeanne » Église L'Isle-sur-le-Doubs 24 juin 2023 17 rue de la Velle Église L'Isle-sur-le-Doubs Doubs Doubs Église L'Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs

L'Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs Doubs