Concert événement : Michael Jones

Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle, le jeudi 14 avril à 20:45

Concert évènement : Michael Jones sera en concert le jeudi 14 avril à 20h45 à l’Essentielle. Si vous l’ignoriez, Michael Jones c’est : – une participation à tous les albums et toutes les tournées de Jean-Jacques Goldman. – la coécriture en 1985 du titre « Je te donne » qui est resté 8 semaines n° 1 du Top 50. – 5 albums en solo, dont le dernier « Au Tour De » qui retrace l’ensemble de sa carrière, – près de 5 millions d’albums vendus.

Passe sanitaire obligatoire, Tarif plein : 14€, Tarif réduit : 7€

Michael Jones sera en concert le jeudi 14 avril à 20h45 à l'Essentielle.

2022-04-14T20:45:00 2022-04-14T23:00:00

