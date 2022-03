Concert événement “la Schola de la Sainte-Chapelle” Sainte-Chapelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert événement “la Schola de la Sainte-Chapelle” Sainte-Chapelle, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h00

Laissez vous transportez dans l’univers musical de la Chapelle Royale au temps de saint Louis ! Concert événement Ce concert cherche à faire résonner sous les voûtes de la Sainte-Chapelle les musiques qui étaient chantées au tournant du siècle de saint Louis. Le répertoire choisi est entièrement issu de manuscrits parisiens, certains d’entre eux destinés à la Sainte-Chapelle elle-même, comme le recueil offert à Louis IX à l’occasion d’une translation de reliques qu’il a présidée. La Schola de la Sainte-Chapelle est un petit chœur mixte créé en janvier 2020 sous la direction de Brigitte Lesne, constitué en priorité de jeunes chanteurs déjà professionnels ou en passe de le devenir, rejoints par quelques passionnés expérimentés et déjà familiarisés à ces répertoires. Informations pratiques Date : jeudi 24 mars à 19h Tarifs : plein tarif : 14,5 € / tarif réduit : 9 € (moins de 26 ans et demandeurs d’emploi)/ gratuit – de 18 ans Réservation en ligne obligatoire Concert produit par le Centre de musique médiévale de Paris Sainte-Chapelle 10 boulevard du Palais Paris 75001 Contact : http://www.sainte-chapelle.fr/Actualites/La-Schola-de-la-Sainte-Chapelle https://www.facebook.com/SainteChapelleDeParis/ Concert

