Verdun Meuse Verdun Pour certains ça n’est que le jour du muguet, et chouette : un jour férié ! Pour d’autres confusément, c’est la fête du Travail, et ses relents de Famille et de Patrie, puisqu’elle fut instaurée par Pétain en 1941 ! Pourtant le Premier mai ou journée internationale des travailleuses et des travailleurs est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée par la II¿ Internationale, en mémoire du massacre de Haymarket Square à Chicago, suite aux manifestations pour la réduction du temps de travail à une journée de huit heures. Voilà pourquoi la chorale révolutionnaire verdunoise chantera à Verdun à 15h au kiosque à musique du parc Japiot. Il y aura des chansons, bien sûr, des textes sur l’histoire du 1er mai et de la poésie aussi sur la condition des travailleuses et des travailleurs, en cette journée de luttes internationale.

Et comme cette année, la chorale « Les Mauvais Jours finiront » fête ses dix ans, raison de plus pour nous rejoindre nombreuses et nombreux ! +33 6 76 83 27 72 © Chorale LMJF

