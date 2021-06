Concert-événement des élèves des conservatoires de Limoges et du Val d’Yerres Musée national Adrien Dubouché, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Limoges.

Concert-événement des élèves des conservatoires de Limoges et du Val d’Yerres

le samedi 3 juillet à Musée national Adrien Dubouché

Les élèves des classes de luth de Béatrice Pornon (conservatoire de Limoges) et d’Isabelle Auneau (conservatoire du Val d’Yerres) proposent un concert de musiques Renaissance et baroques (XVIe-XVIIIe siècles) jouées au luth, à la guitare baroque et au théorbe, complétés de flûte à bec et de violoncelle. Un programme en trois temps a été imaginé dans les plus beaux espaces du musée autour de pièces de compositeurs français, italiens, allemands ou anglais. Solos, duos, trios ou ensemble de 6 musiciens vous permettront de découvrir un univers et des instruments parfois méconnus, portés ici par des jeunes passionnés avec le concours de leurs enseignantes.

Musée national Adrien Dubouché 8 bis place Winston Churchill, 87000 Limoges Limoges Haute-Vienne



2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:30:00