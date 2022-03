Concert évènement Dakota Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Concert évènement Dakota Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place, 24 mars 2022, Roubaix. Concert évènement Dakota

Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place, le jeudi 24 mars à 19:30

L’hôtel Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place organise son concert gratuit le **jeudi 24 mars 2022** de **19h30 à 21h30.** Au programme, l’artiste Dakota sera à l’honneur lors de cette soirée. Autant dire que la bonne humeur sera au rendez-vous ! L’occasion de passer un bon moment entre amis ou en famille. Pour accéder, il existe plusieurs possibilités : – Métro : M2 – Tramway : arrêt Eurotéléport – Bus : Lignes 34, L3, L4, L8. Concert gratuit – consommation obligatoire ⏩Rendez-vous sur notre page Facebook pour en savoir davantage. Cliquez sur ce lien [[https://www.facebook.com/ibisLilleRoubaixCentreGrandPlace](https://www.facebook.com/ibisLilleRoubaixCentreGrandPlace)](https://www.facebook.com/ibisLilleRoubaixCentreGrandPlace)

Concert gratuit – consommation obligatoire

concert évènement dakota le jeudi 24 mars 2022 Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place 37 Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place Adresse 37 Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place Roubaix Departement Nord

Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Concert évènement Dakota Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place 2022-03-24 was last modified: by Concert évènement Dakota Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place 24 mars 2022 Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place Roubaix roubaix

Roubaix Nord