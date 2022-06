Concert événement – Comme un vent du Nord Die Die Catégories d’évènement: 26150

Die

Concert événement – Comme un vent du Nord Die, 13 août 2022, Die. Concert événement – Comme un vent du Nord Die

2022-08-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-13 22:30:00 22:30:00

Die 26150 Concert-événement rassemblant l’Orchestre de Chambre de la Drôme et l’Orchestre de Chambre d’Helsinki (Finlande) autour du répertoire nordique en collaboration avec l’Ambassade de Finlande, l’Institut Finlandais et le Conservatoire de Lyon. Die

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 26150, Die Autres Lieu Die Adresse Ville Die lieuville Die Departement 26150

Die Die 26150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert événement – Comme un vent du Nord Die 2022-08-13 was last modified: by Concert événement – Comme un vent du Nord Die Die 13 août 2022 26150 Die

Die 26150