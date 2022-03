Concert évènement Cellar Brothers Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place, le jeudi 31 mars à 19:30

L’hôtel Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place organise son concert gratuit le **jeudi 31 mars 2022** de **19h30 à 21h30.** L’occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis. Au programme, le groupe d’artistes les Cellar Brothers animera votre soirée dans une ambiance Rock. Autant dire que la bonne humeur sera au rendez-vous ! Pour accéder, il existe plusieurs possibilités : – Métro : M2 – Tramway : arrêt Eurotéléport – Bus : Lignes 34, L3, L4, L8 Concert gratuit – consommation obligatoire ⏩Rendez-Vous sur notre page Facebook pour en savoir plus en cliquant sur ce lien [[https://www.facebook.com/ibisLilleRoubaixCentreGrandPlace](https://www.facebook.com/ibisLilleRoubaixCentreGrandPlace)](https://www.facebook.com/ibisLilleRoubaixCentreGrandPlace)

Concert évènement Cellar Brothers le jeudi 31 mars 2022 Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place 37 Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

