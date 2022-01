Concert : Evelyne GALLET et Marjolaine PIEMONT chantent « le printemps » Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Concert : Evelyne GALLET et Marjolaine PIEMONT chantent « le printemps » Monistrol-sur-Loire, 1 avril 2022, Monistrol-sur-Loire. Concert : Evelyne GALLET et Marjolaine PIEMONT chantent « le printemps » rue du stade espace culturel Monistrol-sur-Loire

2022-04-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-01 rue du stade espace culturel

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire La rouquine au tempérament de feu et la sulfureuse scandaleuse

A partir de 10 ans- durée 3h avec entracte – rue du stade espace culturel Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-21

