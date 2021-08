Paris Salle Colonne Paris Concert-éveil | Camille et Compagnie Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 11h30 à 12h30

de 10h à 11h

payant

Sur un format d’une heure, les concerts pédagogiques de l’Orchestre Colonne offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique autrement, de manière simple et ludique, grâce aux éclairages et commentaires du chef d’orchestre. PROBST L’Orbe des Cygnes (création) SAINT-SAËNS La Princesse Jaune, op.30 (ouverture) Suite pour orchestre, op.49 (extraits) Et encore d’autres découvertes de Saint-Saëns… Une dizaine de solistes, chefs et cheffes réunis pour un assortiment de pépites musicales signées de l’un des plus chers amis de l’Orchestre Colonne, l’immense Camille Saint-Saëns. Ces œuvres permettront aux plus jeunes de se joindre à nous pour cette journée de fête afin de découvrir l’extraordinaire richesse d’inspiration de ce compositeur. Pendant ce concert, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur la trompette. La trompette… un jeu d’enfant ! ORCHESTRE COLONNE Concerts -> Classique Salle Colonne 94 Boulevard Auguste Blanqui Paris 75013

Contact :ORCHESTRE COLONNE 01 42 33 72 89 reservation@orchestrecolonne.fr http://www.orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne/ 0142337289 reservation@orchestrecolonne.fr Concerts -> Classique Ados;Musique;En famille;Enfants

