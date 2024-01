CONCERT EVE RISSER ET LE RED DESERT ORCHESTRA ARSENAL GRANDE SALLE Metz, vendredi 2 février 2024.

La pianiste et compositrice Eve Risser explore de nouveaux horizons aux commandes de son Red Desert Orchestra, qui réunit des musiciens venus d’Europe et d’Afrique. Après leur collaboration avec le Kaladjula Band pour Kogoba Basigui, l’ensemble distille avec Eurythmia une transe douce entre musiques improvisées, jazz et sonorités des balafons, djembés et bara. Un hybride conçu selon les principes de la tradition musicale orale : beaucoup d’intuitions, de tentatives et d’écoute entre musiciens pour un travail de tissage minutieux. On s’enivre au son d’une musique magique et obsédante, jusqu’au vertige.Tout public

8 EUR.

ARSENAL GRANDE SALLE 3 avenue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02



