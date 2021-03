Concert évasion « Mesdames rêvent », 12 mars 2021-12 mars 2021, Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze.

Coup d’oeil dans le rétro: voici les adolescentes pleines d’utopies, rêvant de changer le monde avec des chants révolutionnaires. À la radio passe France Gall, des ailes leur poussent dans le dos !Coup d’oeil dans le rétro: les voici femmes, libres et fières ! Leur conviction à chanter pour dénoncer les injustices et les violences du monde est plus que jamais leur moteur ! À la radio passe Zazie, elles se disent que tout reste à faire. Droit devant !Coup d’oeil dans le rétro: les voici mères. Elles regardent grandir leurs enfants et chantent pour fabriquer le monde de demain ! À la radio passe Stromaë. Elles savent désormais que si certains combats seront longs, d’autres ont été gagnés. Cinq femmes A cappella.Le plaisir intact de chanter et porter une parole sincère, sans frontières. Le groupe Évasion nous invite à revisiter 30 belles années de scène, d’engagment et de convictions. Au fil des évènements marquants qui ont traverséleurs vies, nos vies, propose de porter un regard neuf sur le monde.Avec joie et pudeur. Sans retenue. Tout en partage. Distribution:Chant: Gwénaëlle BAUDIN, Soraya ESSEID, Anne Marie FERREIRA, Talia FERREIRA, Laurence GIORGIArrangements: Évasion, Pascal BERNE, Richard GAULT, Serge BESSET, Benoit BARRETMise en scène: Juliette DELFAUCréation lumières/scènographie: Julie BERTHONTarif: 13€Tarif réduit: 10€

+33 4 66 50 50 54

