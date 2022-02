Concert Evasion « Mesdames rêvent » Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard

Concert Evasion « Mesdames rêvent » Bagnols-sur-Cèze, 4 mars 2022, Bagnols-sur-Cèze. Concert Evasion « Mesdames rêvent » LA MOBA 400 avenue de la roquette Bagnols-sur-Cèze

2022-03-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-04 00:00:00 00:00:00 LA MOBA 400 avenue de la roquette

Bagnols-sur-Cèze Gard Bagnols-sur-Cèze Gard Dans le cadre de femme du monde un concert composé uniquement de voix féminines +33 9 73 29 68 03 LA MOBA 400 avenue de la roquette Bagnols-sur-Cèze

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Office de Tourisme Provence Occitane

Détails Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze, Gard Autres Lieu Bagnols-sur-Cèze Adresse LA MOBA 400 avenue de la roquette Ville Bagnols-sur-Cèze lieuville LA MOBA 400 avenue de la roquette Bagnols-sur-Cèze Departement Gard

Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnols-sur-ceze/

Concert Evasion « Mesdames rêvent » Bagnols-sur-Cèze 2022-03-04 was last modified: by Concert Evasion « Mesdames rêvent » Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 4 mars 2022 Bagnols-sur-Cèze gard

Bagnols-sur-Cèze Gard