CONCERT EVA VOCE Saint-Léger-sous-Beuvray, 7 mai 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

CONCERT EVA VOCE Saint-Léger-sous-Beuvray

2022-05-07 – 2022-05-07

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

En 2022, les chanteuses d’Eva Voce vous emmènent en voyage dans leur répertoire articulé autour des quatre saisons.

Se côtoient à chaque concert, des grandes œuvres du répertoire classique français écrits pour chœurs de femmes, Rameau, Fauré, Debussy, Delibes, Massenet, Aboulker, et des œuvres originales de différents continents et esthétiques, rafraîchissantes et parfois surprenantes, qui illustrent dans leur mélange les ambiances de chaque saison de notre belle planète.

De nombreuses langues y sont entonnées, du traditionnel latin au japonais inattendu, de l’anglais à l’italien, du norvégien au hongrois.

Parfois l’on a l’impression d’être au cinéma, puis la forêt nous entoure, la mélancolie nous gagne puis nous voguons vers de joyeuses cueillettes bucoliques sous un grand soleil d’été, avant de laisser tomber la neige en flocons sur le silence froid de l’hiver.

Le programme est conçu pour que chaque concert soit différent, tout en gardant notre thématique. Il est donc tout à fait possible, si le cœur vous en dit, d’assister à plusieurs concerts et d’y faire à chaque occasion quelques heureuses découverts et un nouveau voyage.

L’ensemble vocal féminin EVA VOCE a été fondé à Mâcon en 1994 et s’est relocalisé au Creusot en 2016.

Après avoir été dirigé pendant dix années par Vincent THOMAS, le chœur chante depuis septembre 2019 sous la direction de Laure CHANELET.

L’effectif du chœur varie de 12 à 20 chanteuses dont le recrutement s’effectue sur un large territoire allant du bassin Creusot – Montceau à la région mâconnaise en passant par le Morvan, et le chalonnais.

Le son du chœur repose à la fois sur le travail de sa cheffe et la pratique de la technique vocale en individuel. Le répertoire est varié, abordant tous les styles de musique.

Le chœur a participé à un festival de musique en Chine en 2010 et a obtenu en 2013 un 3ème prix au concours international de Saint-Pétersbourg dans la catégorie “voix égales”.

Après de longs mois d’inactivité forcée, les chanteuses du chœur EVA VOCE retrouvent enfin le plaisir de chanter ensemble et de partager avec le public ce nouveau programme en 4 saisons !

maisondubeuvray@wanadoo.fr +33 3 85 82 55 46 https://www.maisondubeuvray.org/

Saint-Léger-sous-Beuvray

