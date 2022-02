Concert Eva Queen Pau, 20 mars 2022, Pau.

Concert Eva Queen allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau Pau

2022-03-20 18:00:00 – 2022-03-20 allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

55 55 EUR La tournée des Zéniths d’Eva continue à l’automne 2020…

La jeune niçoise qui a plus de 270 millions de vues youtube et déjà un disque de platine à son actif fera sa première tournée en 2020 dans les Zéniths de France. L’ascension fulgurante de la jeune artiste, âgée de seulement 19 ans, justifie des concerts dans de si grandes salles. Eva, est déjà considérée comme la révélation pop urbaine de l’année.

Eva Queen c’est un état d’esprit, des valeurs, un message rempli de force, d’indépendance et de féminisme, véhiculé et revendiqué par les codes de sa génération.

« On Fleek tout le time, adversaire de taille, enchantée, c’est Eva. »

La tournée des Zéniths d’Eva continue à l’automne 2020…

La jeune niçoise qui a plus de 270 millions de vues youtube et déjà un disque de platine à son actif fera sa première tournée en 2020 dans les Zéniths de France. L’ascension fulgurante de la jeune artiste, âgée de seulement 19 ans, justifie des concerts dans de si grandes salles. Eva, est déjà considérée comme la révélation pop urbaine de l’année.

Eva Queen c’est un état d’esprit, des valeurs, un message rempli de force, d’indépendance et de féminisme, véhiculé et revendiqué par les codes de sa génération.

« On Fleek tout le time, adversaire de taille, enchantée, c’est Eva. »

+33 5 59 80 77 44

La tournée des Zéniths d’Eva continue à l’automne 2020…

La jeune niçoise qui a plus de 270 millions de vues youtube et déjà un disque de platine à son actif fera sa première tournée en 2020 dans les Zéniths de France. L’ascension fulgurante de la jeune artiste, âgée de seulement 19 ans, justifie des concerts dans de si grandes salles. Eva, est déjà considérée comme la révélation pop urbaine de l’année.

Eva Queen c’est un état d’esprit, des valeurs, un message rempli de force, d’indépendance et de féminisme, véhiculé et revendiqué par les codes de sa génération.

« On Fleek tout le time, adversaire de taille, enchantée, c’est Eva. »

Zénith Pau Pyrénées

allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau Pau

dernière mise à jour : 2022-01-25 par