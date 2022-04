Concert : Europe, nous voilà !

2022-04-30 – 2022-04-30 Par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre, sous la nouvelle direction de Vicente Luna. Le samedi 21 mai prochain, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre aura ‘honneur de représenter la France aux championnats d’Europe des orchestres d’harmonie aux côtés des huit autres ensembles issus des pays finalistes (Suède, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Slovénie, Belgique, Allemagne, Suisse). Le public est invité à découvrir les trois pièces (redoutables de difficulté !) avec lesquelles la formation havraise défendra les couleurs de notre pays, ainsi que le travail mené par un orchestre invité, l’Harmonie de Benais/La Chapelle sur Loire. Au programme :

– “Danse satanique” d’Alexandre Kozmicki,

– “Expédition” d’Oscar Navarro,

– ‘Ikiru Yorokobi” de Roger Boutry. Date : le samedi 30 avril à 20h – A partir de 12 ans.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h45

