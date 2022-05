Concert Eurêka ! Champollion 2022 Eurêka, le code est à moi ! Figeac, 21 juin 2022, Figeac.

Concert Eurêka ! Champollion 2022 Eurêka, le code est à moi ! Figeac

2022-06-21 – 2022-06-21

Figeac Lot

Évènement proposé par la Ville de Figeac, avec la participation des classes CHAM et des chorales des collèges Masbou de Figeac, Voltaire de Capdenac-Gare, des collèges de Bagnac-sur-Célé, Lacapelle-Marival et Latronquière, des chorales des CM2 des écoles Chapou de Figeac, de Lacapelle- Marival et de Cuzac, de l’école intercommunale de musique de Figeac, ainsi que de l’harmonie des artisans réunis. Technique assurée avec la participation d’élèves du lycée Champollion de Figeac. Communication mise en oeuvre avec la participation d’élèves du collège La Garenne de Gramat.

Cet évènement musical hors du commun regroupe 250 jeunes choristes, élèves des établissements scolaires du Grand-Figeac.

Du contenu artistique du spectacle à sa réalisation technique, de sa mise en scène visuelle à sa communication, toutes les étapes de la création de ce grand concert choral sont assurées par des jeunes du territoire.

Accompagnés par leurs enseignants, les écoles de musique intercommunales et l’harmonie de Figeac, ils ont à coeur de vous proposer un répertoire des plus variés, associant des pièces musicales existantes arrangées, détournées ou parodiées, ainsi que des morceaux créés spécialement pour l’évènement.

Une occasion inédite et spectaculaire de célébrer Champollion à pleine voix !

Sur réservation début juin à l’Office de Tourisme – Gratuit

+33 5 65 34 06 25

Évènement proposé par la Ville de Figeac, avec la participation des classes CHAM et des chorales des collèges Masbou de Figeac, Voltaire de Capdenac-Gare, des collèges de Bagnac-sur-Célé, Lacapelle-Marival et Latronquière, des chorales des CM2 des écoles Chapou de Figeac, de Lacapelle- Marival et de Cuzac, de l’école intercommunale de musique de Figeac, ainsi que de l’harmonie des artisans réunis. Technique assurée avec la participation d’élèves du lycée Champollion de Figeac. Communication mise en oeuvre avec la participation d’élèves du collège La Garenne de Gramat.

© Samuel Collart

Figeac

dernière mise à jour : 2022-05-18 par