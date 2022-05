Concert EUL’SWING Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Concert EUL’SWING Arromanches-les-Bains, 4 juin 2022, Arromanches-les-Bains. Concert EUL’SWING Place Dongo 9 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains

2022-06-04 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-04 23:00:00 23:00:00 Place Dongo 9 place du 6 juin 1944

Arromanches-les-Bains Calvados À l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement, la ville d’Arromanches accueillera le samedi 4 juin le groupe Eul’Swing pour un concert à partir de 21h30. Eul’Swing c’est une formation de 6 musiciens et une chanteuse, Célestine, qui vont vous faire danser comme jamais ! De la chanson, du swing, du jazz, et de l’énergie ! À l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement, la ville d’Arromanches accueillera le samedi 4 juin le groupe Eul’Swing pour un concert à partir de 21h30. Eul’Swing c’est une formation de 6 musiciens et une chanteuse, Célestine, qui vont vous… À l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement, la ville d’Arromanches accueillera le samedi 4 juin le groupe Eul’Swing pour un concert à partir de 21h30. Eul’Swing c’est une formation de 6 musiciens et une chanteuse, Célestine, qui vont vous faire danser comme jamais ! De la chanson, du swing, du jazz, et de l’énergie ! Place Dongo 9 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Place Dongo 9 place du 6 juin 1944 Ville Arromanches-les-Bains lieuville Place Dongo 9 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains Departement Calvados

Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arromanches-les-bains/

Concert EUL’SWING Arromanches-les-Bains 2022-06-04 was last modified: by Concert EUL’SWING Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains 4 juin 2022 Arromanches-les-Bains Calvados

Arromanches-les-Bains Calvados